Australian Open — 2024, мужчины: расписание матчей 15 января

В понедельник, 15 января, в Мельбурне (Австралия) пройдёт второй день первого в 2024 году турнира «Большого шлема» — Australian Open. В борьбу на турнире вступят двое российских теннисистов: свои матчи первого круга проведут третья ракетка мира Даниил Медведев и 15-я ракетка мира Карен Хачанов.

Даниил Медведев на старте турнира сыграет с квалифаером из Франции Теренсом Атманом. Их матч предварительно начнётся в 4:00. Карен Хачанов проведёт встречу с немцем Даниэлем Альтмайером, она начнётся около 6:30.

Также свои первые матчи в рамках турнира сыграют Стефанос Циципас (Греция, 7), Алекс де Минор (Австралия, 8), Энди Маррей (Великобритания) и Стэн Вавринка (Швейцария).

Старт первых матчей дня — в 3:00 мск.

Australian Open. Расписание матчей 15 января. Мужчины

3:00

Лоренцо Музетти (Италия, 25) — Бенжамен Бонзи (Франция)

Флавио Коболии (Италия, Q) — Николас Харри (Чили, 18)

4:00

Теренс Атман (Франция, Q) — Даниил Медведев (Россия, 3)

4:30

Алексей Попырин (Австралия) — Марк Полманс (Австралия, WC)

Адриан Маннарино (Франция, 20) — Стэн Вавринка (Швейцария)

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Бен Шелтон (США, 16)

5:30

Зизу Бергс (Бельгия, LL) — Стефанос Циципас (Греция, 7)

6:30

Энди Маррей (Великобритания) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30)

Янник Ханфман (Германия) — Гаэль Монфис (Франция)

Даниэль Альтмайер (Германия) — Карен Хачанов (Россия, 15)

Кристофер Юбэнкс (США) — Таро Дэниэл (Япония)

9:00

Омар Джасика (Австралия, Q) — Хуберт Хуркач (Польша, 9)

11:00

Алекс де Минор (Австралия, 10) — Милош Раонич (Канада, SR)

12:30

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27) — Доминик Тим (Австрия)