Элина Свитолина с уверенной победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она уверенно обыграла представительницу Австралии Тайлу Престон со счётом 6:2, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час. За это время Свитолина сделала два эйса и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов. На счету Престон две подачи навылет, пять двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.
В следующем круге украинка встретится с победителем пары Кейла Дей (США) – Виктория Томова (Болгария).
Australian Open пройдёт с 14 по 27 января с призовым фондом в $ 58 млн. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлогоднего турнира обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
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