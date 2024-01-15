Элина Свитолина с уверенной победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она уверенно обыграла представительницу Австралии Тайлу Престон со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час. За это время Свитолина сделала два эйса и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов. На счету Престон две подачи навылет, пять двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

В следующем круге украинка встретится с победителем пары Кейла Дей (США) – Виктория Томова (Болгария).

Australian Open пройдёт с 14 по 27 января с призовым фондом в $ 58 млн. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлогоднего турнира обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.