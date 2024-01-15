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Элина Свитолина с уверенной победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии

Элина Свитолина с уверенной победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она уверенно обыграла представительницу Австралии Тайлу Престон со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час. За это время Свитолина сделала два эйса и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов. На счету Престон две подачи навылет, пять двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

В следующем круге украинка встретится с победителем пары Кейла Дей (США) – Виктория Томова (Болгария).

Australian Open пройдёт с 14 по 27 января с призовым фондом в $ 58 млн. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлогоднего турнира обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Australian Open (ж). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 03:10 МСК
Элина Свитолина
23
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Тайла Престон
201
Австралия
Тайла Престон
Т. Престон
Комментарии
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