Грачёва обыграла Викмайер и вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

43-я ракетка мира, бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она уверенно обыграла представительницу Бельгии Янину Викмайер со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Грачёва сделала два эйса и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Викмайер одна подачи навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Грачёва встретится с победителем пары Даяна Ястремская (Украина) – Маркета Вондроушова

(Чехия).

Australian Open пройдёт с 14 по 27 января с призовым фондом в $ 58 млн. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлогоднего турнира обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.