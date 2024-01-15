Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Грачёва обыграла Викмайер и вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Грачёва обыграла Викмайер и вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
Аудио-версия:
Комментарии

43-я ракетка мира, бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она уверенно обыграла представительницу Бельгии Янину Викмайер со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Грачёва сделала два эйса и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Викмайер одна подачи навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Грачёва встретится с победителем пары Даяна Ястремская (Украина) – Маркета Вондроушова
(Чехия).

Australian Open пройдёт с 14 по 27 января с призовым фондом в $ 58 млн. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлогоднего турнира обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Australian Open (ж). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 03:10 МСК
Янина Викмайер
79
Бельгия
Янина Викмайер
Я. Викмайер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Варвара Грачёва
39
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android