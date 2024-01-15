Грачёва обыграла Викмайер и вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

43-я ракетка мира, бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она уверенно обыграла представительницу Бельгии Янину Викмайер со счётом 6:3, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Грачёва сделала два эйса и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Викмайер одна подачи навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
В следующем круге Грачёва встретится с победителем пары Даяна Ястремская (Украина) – Маркета Вондроушова
(Чехия).
Australian Open пройдёт с 14 по 27 января с призовым фондом в $ 58 млн. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлогоднего турнира обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
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