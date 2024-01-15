Украинка Ястремская разгромила седьмую ракетку мира на старте Australian Open

96-я ракетка мира, украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла седьмую ракетку мира, чешскую теннисистку Маркету Вондроушову на старте Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:1, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Ястремская сделала два эйса, допустила две двойне ошибки и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. На счету Вондроушовой одна подача навылет, семь двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В следующем круге Ястремская французской теннисисткой российского происхождения Варварой Грачёвой.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 27 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 58 млн. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.