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Украинка Ястремская разгромила седьмую ракетку мира на старте Australian Open

Украинка Ястремская разгромила седьмую ракетку мира на старте Australian Open
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96-я ракетка мира, украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла седьмую ракетку мира, чешскую теннисистку Маркету Вондроушову на старте Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:1, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Ястремская сделала два эйса, допустила две двойне ошибки и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. На счету Вондроушовой одна подача навылет, семь двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В следующем круге Ястремская французской теннисисткой российского происхождения Варварой Грачёвой.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 27 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 58 млн. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Australian Open (ж). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 03:15 МСК
Даяна Ястремская
93
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Маркета Вондроушова
7
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
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