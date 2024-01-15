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Анастасия Потапова сенсационно уступила 109-й ракетке мира и покинула Australian Open

Анастасия Потапова сенсационно уступила 109-й ракетке мира и покинула Australian Open
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29-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова сенсационно уступила 109-й ракетке мира, представительнице Словении Кае Юван на старте Открытого чемпионата Австралии со счётом 1:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. За это время Потапова не сделала ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух. На счету Юван ни одной подачи навылет, ни одной двойной ошибки и три реализованный брейк-пойнт из восьми.

В следующем круге Кая Юван встретится с победительнице пары Юлия Путинцева — Анастасия Захарова.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 27 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 58 млн. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Календарь Australian Open
Australian Open (ж). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 04:40 МСК
Кая Юван
109
Словения
Кая Юван
К. Юван
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Анастасия Потапова
29
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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