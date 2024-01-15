Анастасия Потапова сенсационно уступила 109-й ракетке мира и покинула Australian Open

29-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова сенсационно уступила 109-й ракетке мира, представительнице Словении Кае Юван на старте Открытого чемпионата Австралии со счётом 1:6, 4:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. За это время Потапова не сделала ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух. На счету Юван ни одной подачи навылет, ни одной двойной ошибки и три реализованный брейк-пойнт из восьми.
В следующем круге Кая Юван встретится с победительнице пары Юлия Путинцева — Анастасия Захарова.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 27 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 58 млн. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
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