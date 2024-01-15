Даниил Медведев на отказе соперника прошёл в следующий круг Australian Open

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии – 2024, обыграв в первом матче соперника из Франции, 152-ю ракетку мира Теренса Атмана после отказа француза в четвёртом сете из-за проблем со здоровьем (5:7; 6:2, 6:4; 1:0).
Встреча теннисистов продлилась ровно 2 часа и 37 минут. Медведев девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Атмана 12 эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
В третьем сете француз почувствовал судороги и стал плохо передвигаться по корту. Он попытался бороться, но в итоге снялся.
Следующим соперником Медведева в Мельбурне станет Эмиль Руусувуори из Финляндии, занимающий 50-е место мирового рейтинга.
Напомним, действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.
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