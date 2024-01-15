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Даниил Медведев на отказе соперника прошёл в следующий круг Australian Open

Даниил Медведев на отказе соперника прошёл в следующий круг Australian Open
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии – 2024, обыграв в первом матче соперника из Франции, 152-ю ракетку мира Теренса Атмана после отказа француза в четвёртом сете из-за проблем со здоровьем (5:7; 6:2, 6:4; 1:0).

Встреча теннисистов продлилась ровно 2 часа и 37 минут. Медведев девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Атмана 12 эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В третьем сете француз почувствовал судороги и стал плохо передвигаться по корту. Он попытался бороться, но в итоге снялся.

Следующим соперником Медведева в Мельбурне станет Эмиль Руусувуори из Финляндии, занимающий 50-е место мирового рейтинга.

Напомним, действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.

Календарь Australian Open
Australian Open (м). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 04:10 МСК
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман
Окончен
1 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
7 		2 4 0
5 		6 6 1
             
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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