Даниил Медведев на отказе соперника прошёл в следующий круг Australian Open

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии – 2024, обыграв в первом матче соперника из Франции, 152-ю ракетку мира Теренса Атмана после отказа француза в четвёртом сете из-за проблем со здоровьем (5:7; 6:2, 6:4; 1:0).

Встреча теннисистов продлилась ровно 2 часа и 37 минут. Медведев девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Атмана 12 эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В третьем сете француз почувствовал судороги и стал плохо передвигаться по корту. Он попытался бороться, но в итоге снялся.

Следующим соперником Медведева в Мельбурне станет Эмиль Руусувуори из Финляндии, занимающий 50-е место мирового рейтинга.

Напомним, действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.