Кори Гауфф: Мирру Андрееву ждёт большое будущее, она невероятная теннисистка

Чемпионка US Open – 2023, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась мнением о 16-летней россиянке Мирре Андреевой.

«Я играла с Миррой дважды, оба раза — на турнирах „Большого шлема“. Впервые мы встретились на грунте, это был тяжёлый трёхсетовый матч. Второй раз был на Открытом чемпионате США в прошлом году. Думаю, она невероятная теннисистка. Её ждёт большое будущее. Я не так хорошо знаю её лично, но однажды мы тренировались вместе. Судя по тому, что я узнала, она очень милая и приятная девушка. Я видела некоторые из её интервью, она довольно скромная. Я не знаю, с кем ей предстоит сыграть, но кто бы ни вышел против неё, для соперницы это будет тяжёлый матч», — сказала Гауфф на пресс-конференции.