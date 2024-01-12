Мирра Андреева готовит сенсацию на Australian Open! С Касаткиной и Самсоновой сложнее

В Мельбурне 11 января завершилась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии 2024 года. По традиции Australian Open является первым мэйджором теннисного сезона. К сожалению, ни одна из россиянок не попала в первую восьмёрку посева. Зато в нём есть Елена Рыбакина (третий номер посева) и Арина Соболенко (второй номер посева).

Кудерметова попала в ловушку

Вероника Кудерметова получила 15-й номер посева. Участие в турнире она начнёт с матча в первом раунде Australian Open с Голубич. Однако уже в следующем этапе она может попасть на Свитолину. Даже если россиянка пройдёт украинку, то в четвёртом раунде её почти наверняка будет поджидать Ига Свёнтек, являющаяся первой ракеткой мира. Поэтому на победу Вероники дают такой большой коэффициент – 40.0.

Все пути ведут к Свёнтек

Дарья Касаткина начинает свой путь в Australian Open с матча с Питон Стирнс. Правда, затем судьба её может свести с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой. В минувшем сезоне они уже встречались, и тогда победила россиянка. В четвёртом раунде сетка может свести Дарью с Еленой Рыбакиной, на победу которой в турнире предлагают поставить за 7.50.

Хотя Касаткина вполне может составить достойную конкуренцию казахстанской спортсменке. Она выигрывала у неё две из четырёх очных встреч. А когда терпела поражения, то как минимум забирала один сет.

Несмотря на это, победа Дарьи в Открытом чемпионате Австралии оценена коэффициентом 60.0. Действительно, ведь даже если она чудом дойдёт до полуфинала, то там, вероятнее всего, будет играть с Игой Свёнтек, коэффициент на победу в турнире которой составляет 3.20. Полька является главной фавориткой Australian Open.

Мирра Андреева ещё себя покажет!

Молодая и талантливая Мирра Андреева начнёт Открытый чемпионат Австралии матчем с Бернардой Перой, которую можно побеждать. Если она её пройдёт, то уже в следующем раунде может столкнуться с опытной Онс Жабер.

В целом россиянка может добраться до четвертьфинала турнира, но тогда ей предстоит матч с Соболенко или Самсоновой, у которых выиграть будет практически гораздо сложнее, но Мирра неоднократно удивляла. Даже эксперты верят в её победу на турнире больше, чем в шансы других россиянок. Ставки на это событие принимают за 25.0.

Самый высокий номер посева среди россиянок

А вот на победу Самсоновой, 13-й сеяной, предлагают коэффициент 50.0. Эксперты не верят, что она сможет пройти даже третий круг, в котором её соперницей может стать Павлюченкова или Векич. В четвертьфинале почти наверняка Людмила выйдет на Арину Соболенко, которую считают одной из фавориток Australian Open. Её победу в турнире оценили в 5.30.

На что ставить?

Путь Иги Свёнтек выглядит наиболее простым, чем у Арины Соболенко. В целом сетка белорусской теннисистки не выглядит лёгкой прогулкой, и есть сомнения, а доберётся ли она до финала? Почему бы вундеркинду Андреевой не совершить первую сенсацию этого сезона? 16-летняя россиянка уже выиграла шесть турниров ITF и неплохо проявила себя в трёх ТБШ. Поверим, что Мирра выйдет в финал, но победит в Australian Open всё-таки Свёнтек.

Ставка 1: Мирра Андреева выйдет в финал за 13.0.

Ставка 2: Ига Свёнтек выиграет Australian Open за 3.20.