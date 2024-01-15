Павлюченкова обыграла Векич и вышла во второй круг Australian Open
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В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 46-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над 25-й ракеткой мира представительницей Хорватии Донной Векич. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу российской спортсменки.
Встреча продлилась 1 час 50 минут. Павлюченкова в этой встрече пять раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Векич два эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
В следующем раунде соревнований Павлюченкова сыграет с победительницей противостояния Тэйлор Таунсенд (США) — Паула Бадоса (Испания). Женский турнир Открытого чемпионата Австралии завершится 27 января.
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