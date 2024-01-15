Захарова вышла во второй круг Australian Open, обыграв Путинцеву
Поделиться
В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 190-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (64-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:0, 6:3 в пользу российской спортсменки.
Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Захарова трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Путинцевой одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
В следующем раунде соревнований в Австралии Захарова сыграет с представительницей Словении Каей Юван, которая ранее обыграла россиянку Анастасию Потапову. Женский турнир продлится до 27 января.
Комментарии
- 15 января 2024
-
12:00
-
11:40
-
11:24
-
11:19
-
11:14
-
11:02
-
10:37
-
10:29
-
09:53
-
09:37
-
09:37
-
09:16
-
09:14
-
08:40
-
08:40
-
08:02
-
07:51
-
07:31
-
07:15
-
06:50
-
05:59
-
05:31
-
04:33
-
04:29
-
04:10
-
02:13
-
00:36
-
00:27
- 14 января 2024
-
23:57
-
23:48
-
22:58
-
22:48
-
22:36
-
21:33
-
20:47
Партнерский контент