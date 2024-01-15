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Захарова вышла во второй круг Australian Open, обыграв Путинцеву

Захарова вышла во второй круг Australian Open, обыграв Путинцеву
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В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 190-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (64-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:0, 6:3 в пользу российской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Захарова трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Путинцевой одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде соревнований в Австралии Захарова сыграет с представительницей Словении Каей Юван, которая ранее обыграла россиянку Анастасию Потапову. Женский турнир продлится до 27 января.

Australian Open (ж). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 09:25 МСК
Юлия Путинцева
64
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 3
2 		6 6
         
Анастасия Захарова
190
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
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