Хачанов обыграл Альтмайера и вышел во второй круг Australian Open — 2024
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15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Германии Даниэлем Альтмайером в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3) в пользу россиянина.
Продолжительность матча составила 4 часа 5 минут. Хачанов в этой встрече 15 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Альтмайера 10 эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
Соперником Хачанова в следующем раунде Australian Open — 2024 станет победитель противостояния Алехандро Табило (Чили) — Александр Ковачевич (США). Соревнования в Австралии завершатся 28 января.
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