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Хаддад-Майя вышла во второй круг Australian Open, где сыграет с Корнеевой

Хаддад-Майя вышла во второй круг Australian Open, где сыграет с Корнеевой
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В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне 12-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя обыграла представительницу Чехии Линду Фрухвиртову, занимающую 84-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:2 в пользу теннисистки из Бразилии.

Матч продлился 2 часа 19 минут. Хаддад-Майя один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Фрухвиртовой четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде турнира в Австралии Хаддад-Майя сыграет с 16-летней российской теннисисткой Алиной Корнеевой, ранее обыгравшей представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо.

Australian Open (ж). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 11:45 МСК
Линда Фрухвиртова
84
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		3 6
         
Беатрис Хаддад-Майя
12
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
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