Хаддад-Майя вышла во второй круг Australian Open, где сыграет с Корнеевой
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В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне 12-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя обыграла представительницу Чехии Линду Фрухвиртову, занимающую 84-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:2 в пользу теннисистки из Бразилии.
Матч продлился 2 часа 19 минут. Хаддад-Майя один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Фрухвиртовой четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде турнира в Австралии Хаддад-Майя сыграет с 16-летней российской теннисисткой Алиной Корнеевой, ранее обыгравшей представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо.
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