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Осака проиграла Гарсии в матче первого круга Australian Open

Осака проиграла Гарсии в матче первого круга Australian Open
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В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне 19-я ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия обыграла представительницу Японии Наоми Осаку. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:2) в пользу французской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Гарсия в этой встрече 13 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Осаки 11 эйсов и три двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований в Австралии Каролин Гарсия сыграет с 69-й ракеткой мира представительницей Польши Магдаленой Френх. Женский турнир Australian Open завершится 27 января. Действующей победительницей соревнований является белоруска Арина Соболенко.

Australian Open (ж). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 13:50 МСК
Каролин Гарсия
19
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 2
         
Наоми Осака
831
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
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