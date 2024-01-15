Осака проиграла Гарсии в матче первого круга Australian Open
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В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне 19-я ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия обыграла представительницу Японии Наоми Осаку. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:2) в пользу французской спортсменки.
Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Гарсия в этой встрече 13 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Осаки 11 эйсов и три двойные ошибки.
В следующем раунде соревнований в Австралии Каролин Гарсия сыграет с 69-й ракеткой мира представительницей Польши Магдаленой Френх. Женский турнир Australian Open завершится 27 января. Действующей победительницей соревнований является белоруска Арина Соболенко.
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