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Феликс Оже-Альяссим за пять часов одолел Тима в первом круге Australian Open — 2024

Феликс Оже-Альяссим за пять часов одолел Тима в первом круге Australian Open — 2024
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Бывшая шестая ракетка мира, 23-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии – 2024.

В матче первого круга Оже-Альяссим (27) в пяти сетах одолел чемпиона US Open – 2020, бывшую третью ракетку мира австрийца Доминика Тима. Теннисисты пробыли на корте 5 часов и 2 минуты. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 5:7, 6:3 в пользу канадца.

Оже-Альяссим 16 раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Тима, который в данный момент занимает 92-ю строчку рейтинга ATP, 15 эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Оже-Альяссима в Мельбурне станет француз Уго Гренье (Q).

Australian Open (м). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 12:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
30
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 6 5 5 6
3 		5 7 7 7 3
             
Доминик Тим
92
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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