Australian Open — 2024, мужчины: результаты матчей 15 января

Сегодня, 15 января, в Мельбурне завершился второй соревновательный день Открытого чемпионата Австралии – 2024 у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Australian Open – 2024, мужчины. Некоторые результаты второго игрового дня

Лоренцо Музетти (Италия, 25) — Бенжамен Бонзи (Франция) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 6:2.

Даниил Медведев (Россия, 3) – Теренс Атман (Франция, Q) — 5:7, 6:2, 6:4, (отказ).

Адриан Маннарино (Франция, 20) — Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:4, 3:6, 5:7, 6:3, 6:0.

Стефанос Циципас (Греция, 7) – Зизу Бергс (Бельгия, LL) — 5:7, 6:1, 6:1, 6:3.

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) – Энди Маррей (Великобритания) — 6:4, 6:2, 6:2.

Карен Хачанов (Россия, 15) – Даниэль Альтмайер (Германия) — 5:7, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

Алекс де Минор (Австралия, 10) — Милош Раонич (Канада, SR) – 6:7 (6:8), 6:3, 2:0 (отказ).

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 27) — Доминик Тим (Австрия) – 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 5:7, 6:3.