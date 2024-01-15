Впервые за 19 лет круг на ТБШ прошли сразу три 16-летние теннисистки. Две из них из России

Впервые с 2005 года сразу три 16-летние теннисистки вышли во второй круг турнира «Большого шлема».

Это произошло на текущем Открытом чемпионате Австралии – 2024. Победы в основной сетке соревнований одержали россиянки Мирра Андреева и Алина Корнеева, а также чешка Бренда Фрухвиртова.

В последний раз подобное происходило также на Australian Open, но только в 2005 году. Тогда круг прошли 16-летние Николь Вайдишова, Михаэлла Крайчек и Татьяна Головин.

Отметим, что Андреевой в следующем раунде Мельбурна предстоит сразиться с трёхкратной финалисткой турниров «Большого шлема», шестой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер. Корнееву же ждёт встреча с 12-й ракеткой мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.