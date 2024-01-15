Штеффи Граф и Андре Агасси сыграют выставочный матч в Румынии

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси и его супруга 22-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» немка Штеффи Граф сыграют выставочный матч в миксте на спортивном фестивале в Клуж-Напоке (Румыния). Матч запланирован на 15 июня 2024 года.

Легендарные спортсмены впервые сыграют перед румынской публикой вместе с двумя другими приглашёнными гостями, имена которых будут объявлены позднее, сообщает News.ro со ссылкой на организаторов турнира.

«Мы хотим провести пятый Спортивный фестиваль с нашей публикой, любителями спорта из Румынии. В этом году мы проводим самое масштабное мероприятие. На поле выйдут два теннисиста, которые на двоих выиграли 30 турниров «Большого шлема» и установили множество уникальных рекордов — Андре Агасси и Штеффи Граф», — сказал Патрик Чьорчила, соучредитель Спортивного фестиваля.