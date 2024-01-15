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«Я не прошу холодного пива». Медведев поспорил с судьёй по ходу стартового матча на AO

«Я не прошу холодного пива». Медведев поспорил с судьёй по ходу стартового матча на AO
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поспорил с судьёй из-за воды по ходу стартового матча на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Напомним, на старте первого мэйджора в году Медведев (3) встречался с французом Теренсом Атманом. Последний снялся с матча при счёте 5:7, 6:2, 6:4, 0:1 в пользу Медведева.

Даниила ещё во втором сете беспокоил тот факт, что его бутылка с водой слишком нагрелась из-за австралийской жары, а ещё в ней было что-то постороннее. На фоне этого у россиянина состоялся эмоциональный диалог с судьёй.

Медведев: Простите, можно мне бутылку? Чтобы можно было наполнить её холодной водой и отдать команде.
Судья: Нет, другой нет. А та что, пустая?
Медведев: Вообще-то да, и её надо вымыть. В ней что-то есть. Я объяснял это. Но мне нужна холодная вода! А та нагрелась до 30 градусов. Я не прошу холодного пива, но мне не могут дать [воды]. А она мне нужна! На «Шлеме» такого не должно быть, не так ли?

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«Я же не прошу пива!» Медведев в жару поспорил с судьёй из-за воды на Australian Open
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