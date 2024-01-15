«Я же не прошу пива!» Медведев в жару поспорил с судьёй из-за воды на Australian Open

Первая ракетка России Даниил Медведев провёл неожиданно сложный матч в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Игра проходила в сильнейшую жару, и важен был не только уровень тенниса, демонстрируемый спортсменами, но и то, насколько они в состоянии выдерживать погодные условия.

Французский квалифаер Теренс Атман сенсационно выиграл первый сет у Медведева, но в дальнейшем россиянин доказал своё превосходство. А в начале четвёртой партии соперник и вовсе снялся из-за судорог, не выдержав жары, — 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 (отказ) в пользу Медведева.

Медведев ещё после второго сета обратился к судье на вышке и попросил дать ему холодной воды. По его словам, вода уже сильно нагрелась в его бутылке, в которой к тому же что-то было, так что её необходимо было вымыть. Вот какой диалог состоялся между теннисистом и судьёй.

Медведев: Простите, можно мне бутылку? Чтобы можно было наполнить её холодной водой и отдать команде.

Судья: Нет, другой нет. А та что, пустая?

Медведев: Вообще-то да, и её надо вымыть. В ней что-то есть. Я объяснял это им. Но мне нужна холодная вода! А та нагрелась до 30 градусов. Я не прошу холодного пива, но мне не могут дать [воды]. А она мне нужна! На «Шлеме» такого не должно быть, не так ли?

Впоследствии Даниил рассказал, насколько ему было тяжело. «Когда я начал чувствовать себя тяжело физически, у соперника уже начались судороги. Так что это были жестокие условия. Я здесь уже семь дней, и не было жарко, а к первому матчу стало жарко. Я устал, но часто в таких ситуациях соперник тоже устаёт. И вопрос в том, кто справится с этим лучше», — сказал он после матча.

«Мне кажется, что условия были не самыми сложными из тех, в которых я когда-либо играл. Но в течение недели не было таких жарких дней. Кажется, в один день было жарко. Но, когда тренируешься, есть максимум два часа. Была тренировка продолжительностью час тридцать», — добавил Медведев на пресс-конференции.

Во втором круге AO-2024 Даниил Медведев сыграет с финном Эмилем Руусувуори.

А ещё Медведев известен своим прозвищем Осьминог. Россиянин порой в состоянии отразить сложнейшие удары соперника. Действительно, такое впечатление, что иногда у Даниила может быть не две руки, а четыре, а то и все восемь! Пресс-служба так и подписала короткий ролик из матча Медведев — Атман, в котором россиянин продемонстрировал всё своё мастерство в ярком розыгрыше: «Даниил Медведев — Осьминог».

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть видео можно в YouTube-канале Australian Open TV.

Вот что написали болельщики в комментариях:

«Невероятные сосредоточенность и реакция Медведева. Он прибавляет с каждым днём».

«Что я только что увидел… Медведев замахнулся ещё до того, как Атман ударил по мячу».

«Это розыгрыш показывает, почему я люблю смотреть матчи Медведева».

Australian Open — 2024 начался 14 января и завершится 28 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».