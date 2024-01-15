21-летний Шелтон отреагировал на обвинения Джоковича в неуважении

Полуфиналист US Open – 2023, 16-я ракетка мира, 21-летний американский теннисист Бен Шелтон отреагировал на новое заявление 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича об их конфликте на US Open, возникшего из-за того, что последний имитировал знаменитое празднование американца (тот после побед делал вид, что кладёт трубку).

По приезде в Мельбурн Джокович заявил, что спародировал Шелтона после победы над ним в полуфинале, потому что Бен «неуважительно себя вёл до и по ходу матча».

«Мне больше нечего сказать по той ситуации. У меня есть ощущение, что в последние четыре-пять месяцев меня постоянно об этом спрашивали. Я уже всё сказал по этому поводу. Хочу двигаться дальше. Сейчас мы находимся в Австралии, на Australian Open, а не на US Open. Я сосредотачиваюсь на Australian Open.

Все могут думать, что хотят, о моём поведении. Я не знаю. Не знаю, как отвечать», — сказал Шелтон на пресс-конференции после удачного старта на Открытом чемпионате Австралии – 2024.