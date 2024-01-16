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Australian Open — 2024, мужчины: расписание матчей 16 января

Australian Open — 2024, мужчины: расписание матчей 16 января
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Сегодня, 16 января, пройдёт третий игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2024 по теннису у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Australian Open – 2024, мужчины. Расписание некоторых матчей третьего игрового дня:

Роман Сафиуллин (Россия) – Таллон Грикспор (Нидерланды, 28) – корт №7 – начало матча в 3:00 мск.
Каспер Рууд (Норвегия, 11) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – Маргарет Корт Арена – начало матча в 4:00 мск.
Григор Димитров (Болгария, 13) – Мартон Фучович (Венгрия) – Джон Кейн Арена – начало матча не ранее 4:30 мск.
Хольгер Руне (Дания, 8) – Йосихито Нисиока (Япония) – Род Лэйвер Арена – начало матча не ранее 6:00 мск.
Александр Бублик (Казахстан, 31) – Сумит Нагал (Индия, Q) – Корт №6 – начало матча не ранее 6:30 мск.
Александр Зверев (Германия, 6) – Доминик Кёпфер (Германия) – Маргарет Корт Арена – начало матча в 11:00 мск.
Карлос Алькарас (Испания, 2) – Ришар Гаске (Франция) – Род Лэйвер Арена – начало матча не ранее 12:30 мск.

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