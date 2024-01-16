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Сафиуллин, Касаткина, Блинкова: онлайн-трансляция Australian Open — 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Сафиуллин сражается на старте Australian Open! Болеем ещё за Блинкову и Касаткину. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Australian Open — 2024
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На первом в сезоне «Шлеме» во вторник в борьбу вступают три россиянина. Все подробности — в трансляции.

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня Australian Open – 2024. Во вторник на кортах Мельбурна запланировано 40 последних матчей первого круга – по 20 у мужчин из нижней половины сетки и у женщин из верхней половины сетки. Свои стартовые матчи проведут среди прочих и три россиянина – Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина (14-й номер посева) и Анна Блинкова. Свои первые поединки на турнире-2024 проведут также представители топ-8 посева – Ига Свёнтек (1), Елена Рыбакина (3), Джессика Пегула (5), Карлос Алькарас (2), Александр Зверев (6) и Хольгер Руне (8). Кроме того, в этот день стартуют игры парного разряда. Следите за ходом событий в нашем онлайне!

Australian Open – 2024. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2024. Женщины. Сетка
Australian Open (м). 1-й круг
16 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Роман Сафиуллин
36
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Таллон Грикспор
31
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Australian Open (ж). 1-й круг
16 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Питон Стирнс
48
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Australian Open (ж). 1-й круг
16 января 2024, вторник. 04:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Софья Кенин
41
США
Софья Кенин
С. Кенин
Australian Open (ж). 1-й круг
16 января 2024, вторник. 06:30 МСК
Кристина Букша
56
Испания
Кристина Букша
К. Букша
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
57
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Australian Open (ж). 1-й круг
16 января 2024, вторник. 11:00 МСК
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Плишкова
38
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Australian Open (м). 1-й круг
16 января 2024, вторник. 12:30 МСК
Ришар Гаске
131
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Более полное расписание с участием топовых игроков — в нашем материале.

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6 топ-матчей вторника в теннисе: Касаткина, Сафиуллин и Блинкова стартуют на AO-2024
00:05 Даниил Сальников

Расписание вторника

Вот как выглядит расписание дня с участием трёх россиян.

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