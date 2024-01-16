На первом в сезоне «Шлеме» во вторник в борьбу вступают три россиянина. Все подробности — в трансляции.

Сафиуллин сражается на старте Australian Open! Болеем ещё за Блинкову и Касаткину. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня Australian Open – 2024. Во вторник на кортах Мельбурна запланировано 40 последних матчей первого круга – по 20 у мужчин из нижней половины сетки и у женщин из верхней половины сетки. Свои стартовые матчи проведут среди прочих и три россиянина – Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина (14-й номер посева) и Анна Блинкова. Свои первые поединки на турнире-2024 проведут также представители топ-8 посева – Ига Свёнтек (1), Елена Рыбакина (3), Джессика Пегула (5), Карлос Алькарас (2), Александр Зверев (6) и Хольгер Руне (8). Кроме того, в этот день стартуют игры парного разряда. Следите за ходом событий в нашем онлайне!