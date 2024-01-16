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Остапенко: хочется, чтобы линейные судьи вернулись. Я считаю, что Hawk-Eye ошибается

Остапенко: хочется, чтобы линейные судьи вернулись. Я считаю, что Hawk-Eye ошибается
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 12-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко откровенно ответила, смотрит ли многочисленные видео, на которых эмоционально спорит с судьями из-за решений системы Hawk-Eye (она призвана определить, попал мяч в линию или нет) и смешат ли они её.

«Да (смеётся), но, если честно, как я уже говорила в прошлом, все полностью доверяют системе Hawk-Eye, а я считаю, что она ошибается.

Я бы убрала систему Hawk-Eye Live. Хотелось бы возвращения линейных судей, потому что без них корт кажется пустым. Когда больше людей, атмосфера лучше – без них корт выглядит пустым даже на турнирах «Большого шлема». Это было бы здорово ещё и потому, что увеличилось бы количество рабочих мест», — приводит слова Остапенко Tennis Majors.

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