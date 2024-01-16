Дарья Касаткина — Питон Стирнс: текстовая онлайн-трансляция матча на Australian Open

Сегодня, 16 января, 13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина проведёт первый матч на Открытом чемпионате Австралии – 2024. В первом круге Касаткиной будет противостоять 48-я ракетка мира американка Питон Стирнс. Поединок поставлен первым запуском на KIA Арена и начнётся чуть позднее 3:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина – Питон Стирнс в первом круге Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Счёт личных встреч теннисисток — 2-0 в пользу Касаткиной. В прошлом году Дарья сначала разгромила американку в третьем круге «Ролан Гаррос», а затем разобралась с ней на харде «Мастерса» в Цинциннати, в первом раунде.

Отметим, что в прошлом году Касаткина провалила выступление на австралийском мэйджоре. Она проиграла экс-россиянке Варваре Грачёвой в первом круге со счётом 1:6, 1:6.