Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина — Питон Стирнс: текстовая онлайн-трансляция матча на Australian Open

Дарья Касаткина — Питон Стирнс: текстовая онлайн-трансляция матча на Australian Open
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 января, 13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина проведёт первый матч на Открытом чемпионате Австралии – 2024. В первом круге Касаткиной будет противостоять 48-я ракетка мира американка Питон Стирнс. Поединок поставлен первым запуском на KIA Арена и начнётся чуть позднее 3:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина – Питон Стирнс в первом круге Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Australian Open (ж). 1-й круг
16 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Питон Стирнс
48
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Счёт личных встреч теннисисток — 2-0 в пользу Касаткиной. В прошлом году Дарья сначала разгромила американку в третьем круге «Ролан Гаррос», а затем разобралась с ней на харде «Мастерса» в Цинциннати, в первом раунде.

Отметим, что в прошлом году Касаткина провалила выступление на австралийском мэйджоре. Она проиграла экс-россиянке Варваре Грачёвой в первом круге со счётом 1:6, 1:6.

Материалы по теме
Сафиуллин сражается на старте Australian Open! Болеем ещё за Блинкову и Касаткину. LIVE!
Live
Сафиуллин сражается на старте Australian Open! Болеем ещё за Блинкову и Касаткину. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android