Руне обыграл Нисиоку и вышел во второй круг Australian Open
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В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 восьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне одержал победу над представителем Японии Йосихито Нисиокой (61-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4 в пользу теннисиста из Дании.
Матч продлился 3 часа 28 минут. Руне в этой встрече 17 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Нисиоки четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 Хольгер Руне сыграет со 122-й ракеткой мира французским теннисистом Артуром Казо. Соревнования в Мельбурне завершатся 28 января.
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