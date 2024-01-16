Россиянка Блинкова обыграла Букшу в 1-м круге Australian Open — 2024

Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла Кристину Букшу (56-е место в рейтинге WTA) в рамках первого круга Australian Open — 2024 с итоговым счётом 6:2, 6:4.

Матч продолжился 1 час 17 минут. На счету Блинковой четыре двойные ошибки и три эйса, испанская теннисистка допустила всего две двойных ошибки. Букша не сделала ни одной подачи навылет и не реализовала ни одного из четырёх брейк-пойнтов. Блинкова реализовала три из семи брейк-пойнтов.

Отметим, что обе теннисистки встречались на корте друг с другом впервые. Во втором круге Блинковой предстоит встретиться с Еленой Рыбакиной или Каролиной Плишковой. На момент написания новости матч этих двух теннисисток ещё не сыгран.

Напомним, последний матч 8 января в Хобарте Блинкова проиграла Дарье Савилл и не вышла во второй круг турнира.