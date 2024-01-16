Виктор Янчук высказался о вылете Романа Сафиуллина в первом круге Australian Open

Российский и советский теннисист, тренер по теннису Виктор Янчук прокомментировал вылет победителя одного юниорского турнира «Большого шлема» Романа Сафиуллина на Australian Open — 2024. Тренер заявил, что для того, чтобы играть на достойном уровне, спортсмену нужно набирать форму.

«Жалко, что Сафиуллин проиграл. Он в последнее время прибавил и были хорошие победы. Отмечается его рост мастерства. У Романа были шансы, но не сложилось. Сафиуллину ещё надо набирать форму. В равном матче на «Большом шлеме» всё может быть, тем более в начале сезона. Сказывается вопрос формы. Но за одного битого двух небитых дают, поэтому будем ждать от Сафиуллина новых выступлений и побед», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.