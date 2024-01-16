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Дрэйпер объяснил, почему его стошнило на корте после победы в первом круге AO-2024

Дрэйпер объяснил, почему его стошнило на корте после победы в первом круге AO-2024
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55-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер прокомментировал эпизод, произошедший с ним после победы в первом круге Australian Open — 2024. Спортсмену стало плохо и сразу после завершения пятого сета его стошнило на корте.

«Вообще обычно меня никогда не тошнит. Это странно. Конечно, матч отнял много сил, условия были тяжёлыми. Но для пятисетовика он длился не так уж долго. На той неделе я сыграл три часа 40 минут на гораздо большей жаре и был в полном порядке.

Думаю, дело в том, что это «Большой шлем». Напряжение выше. Я не был уверен, как буду играть с учётом того, что условия тут другие. Я ещё молодой игрок и пока только привыкаю к обстановке и напряжению на «Большом шлеме». Думаю, усталость вызвал скорее психологический стресс, а не физика, потому что в пятом сете я себя чувствовал лучше, чем в первом.

Меня стошнило в конце? Да, странно. Был длинный розыгрыш, может, это была такая реакция на то, что всё закончилось. Не знаю. Чувствовал себя неловко, потому что только обыграл этого парня и говорю ему: надо пожать тебе руку, но сначала мне надо дойти до урны (смеётся)», — сказал Дрэйпер на пресс-конференции.

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