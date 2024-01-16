Рыбакина обыграла Плишкову в 1-м круге Australian Open-2024
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Казахстанская теннисистка, 3-я ракетка рейтинга WTA Елена Рыбакина обыграла бывшую первую ракетку Каролину Плишкову в первом круге Australian Open-2024. с итоговым счетом 6:7(6:8), 4:6.
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