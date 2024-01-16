Девять российских теннисисток пробились во 2-й круг Australian Open — 2024

17 и 18 января в Мельбурне (Австралия) пройдут матчи второго круга Australian Open-2024 среди женщин. В нем примут участие 64 теннисистки, девять из которых — российские.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами теннисисток, в которых участвуют российские спортсменки. Они сыграют во втором раунде Australian Open-2024. Мельбурн.
(8) Мария Саккари (Греция) — Элина Аванесян (Россия)
(WC) Каролина Возняцки (Дания) — (Q) Мария Тимофеева (Россия)
(Q) Алина Корнеева (Россия) — (10) Беатрис Хадад-Майя (Бразилия)
(Q) Анастасия Захарова (Россия) — (LD) Кая Юван (Словения)
(6) Онс Жабер (Тунис) — Мирра Андреева (Россия)
Камилла Рахимова (Россия) — Диан Парри (Франция)
Паула Бадоса (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия)
Аранча Рус (Ниделанды) — Анна Калинская (Россия)
Слоан Стивенс (США) — (14) Дарья Касаткина (Россия)