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Девять российских теннисисток пробились во 2-й круг Australian Open — 2024

17 и 18 января в Мельбурне (Австралия) пройдут матчи второго круга Australian Open-2024 среди женщин. В нем примут участие 64 теннисистки, девять из которых — российские.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами теннисисток, в которых участвуют российские спортсменки. Они сыграют во втором раунде Australian Open-2024. Мельбурн.

(8) Мария Саккари (Греция) — Элина Аванесян (Россия)

(WC) Каролина Возняцки (Дания) — (Q) Мария Тимофеева (Россия)

(Q) Алина Корнеева (Россия) — (10) Беатрис Хадад-Майя (Бразилия)

(Q) Анастасия Захарова (Россия) — (LD) Кая Юван (Словения)

(6) Онс Жабер (Тунис) — Мирра Андреева (Россия)

Камилла Рахимова (Россия) — Диан Парри (Франция)

Паула Бадоса (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия)

Аранча Рус (Ниделанды) — Анна Калинская (Россия)

Слоан Стивенс (США) — (14) Дарья Касаткина (Россия)