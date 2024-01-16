Australian Open — 2024, мужчины: результаты матчей 16 января
Сегодня, 16 января, в Мельбурне завершился третий соревновательный день Открытого чемпионата Австралии – 2024 у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Теннис. Australian Open – 2024, мужчины.
1/64 финала
- Ласло Джере (Сербия) — Артур Казо (Франция, WC) — 2:6, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, 2:6
- Артюр Фис (Франция) — Иржи Веселы (Чехия) — 4:6, 7:5, 6:2, 6:3
- Джулио Цеппьери (Италия, Q) — Душан Лайович (Сербия) — 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 (7:3)
- Алекс Микельсен (США) — Джеймс Маккейб (Австралия, WC) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:1, 6:2
- Кэмерон Норри (Великобритания, 19) — Хуан-Пабло Варильяс (Перу) — 6:4, 6:4, 6:2
- Таллон Грикспор (Нидерланды, 28) — Роман Сафиуллин (Россия) — 2:6, 3:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:5
- Иржи Легечка (Чехия, 32) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) — 6:3, 6:2, 6:3
- Каспер Рууд (Норвегия, 11) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:1, 6:3, 6:1
- Григор Димитров (Болгария, 13) — Мартон Фучович (Венгрия) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:1), 6:2
- Лукаш Клейн (Словакия, Q) — Квон Сун Ву (Корея) — 7:6 (7:0), 4:6, 7:6 (7:3), 6:3
- Макс Пёрселл (Австралия) — Мате Валькус (Венгрия, Q) — 3:6, 7:6 (7:2), 6:4, 7:5
- Джек Дрейпер (Великобритания) — Маркос Гирон (США) — 6:4, 3:6, 4:6, 6:0, 6:2
- Хольгер Руне (Дания, 8) — Йосихито Нисиока (Япония) — 6:2, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4
- Томми Пол (США, 14) — Грегуар Баррер (Франция) — 6:2, 6:3, 6:3
- Сумит Нагал (Индия, Q) — Александр Бублик (Казахстан, 31) — 6:4, 6:2, 7:6 (7:5)
- Шан Цзюнчэн (Китай, WC) — Маккензи Макдональд (США) — 6:3, 1:6, 3:6, 6:4, 6:2
- Танаси Коккинакис (Австралия) — Себастьян Офнер (Австрия) — 7:6 (7:1), 2:6, 6:7 (4:7), 6:1, 7:6 (10:8)
- Лоренцо Сонего (Италия) — Даниэль Эванс (Великобритания) — 4:6, 7:6 (10:8), 6:2, 7:6 (7:4)
- Александр Зверев (Германия, 6) — Доминик Кёпфер (Германия) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:3), 6:3
- Карлос Алькарас (Испания, 2) — Ришар Гаске (Франция) — 7:6 (7:5), 6:1, 6:2.
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