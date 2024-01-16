Australian Open — 2024, женщины: результаты матчей 16 января
Сегодня, 16 января, в Мельбурне завершился третий соревновательный день Открытого чемпионата Австралии – 2024 у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Теннис. Australian Open – 2024, женщины.
1/64 финала
- Элизабетта Коччаретто (Италия) — Лулу Сун (Швейцария, Q) — 6:1, 7:5
- Дарья Касаткина (Россия, 14) — Пейтон Стирнс (США) — 6:2, 3:6, 6:2
- Слоан Стивенс (США) — Оливия Гадеки (Австралия, WC) — 6:3, 6:1
- Мартина Тревизан (Италия) — Рената Сарасуа (Мексика, Q) — 4:6, 6:4, 6:2
- Ига Свёнтек (Польша, 1) — София Кенин (США) — 7:6 (7:2), 6:2
- Дэниэль Коллинз (США) — Анжелика Кербер (Германия) — 6:2, 3:6, 6:1
- Эмма Наварро (США, 27) — Ван Сиюй (Китай) — 6:1, 6:7 (5:7), 7:5
- Виктория Азаренко (Беларусь, 18) — Камила Джорджи (Италия) — 6:1, 4:6, 6:3
- Клара Таусон (Дания) — Грит Миннен (Бельгия) — 7:5, 7:5
- Осеан Доден (Франция) — Чжу Линь (Китай, 29) — 6:4, 6:3
- Клара Бюрель (Франция) — Александра Крунич (Сербия) — 6:4, 6:1
- Анна Блинкова (Россия) — Кристина Букша (Испания) — 6:2, 6:4
- Ван Яфань (Китай) — Сорана Кирстя (Румыния, 22) — 0:6, 7:5, 6:2
- Кэйти Бултер (Великобритания) — Юань Юэ (Китай) — 7:5, 7:6 (7:1)
- Елена Остапенко (Латвия, 11) — Кимберли Биррелл (Австралия, WC) — 7:6 (7:5), 6:1
- Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — Эшлин Крюгер (США) — 3:6, 6:2, 6:3
- Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Каролина Плишкова (Чехия) — 7:6 (8:6), 6:4
- Эмма Радукану (Великобритания) — Шелби Роджерс (США) — 6:3, 6:2
- Айла Томлянович (Австралия) — Петра Мартич (Хорватия) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4
- Джессика Пегула (США, 5) — Ребекка Марино (Канада, Q) — 6:2, 6:4
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