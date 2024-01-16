Australian Open — 2024, женщины: результаты матчей 16 января

Сегодня, 16 января, в Мельбурне завершился третий соревновательный день Открытого чемпионата Австралии – 2024 у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Australian Open – 2024, женщины.

1/64 финала