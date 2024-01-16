Янчук заявил, что Андреева и Корнеева не смогут пройти в следующий раунд Australian Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы российских теннисисток Мирры Андреевой и Алины Корнеевой на выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2024. Он заявил, что спортсменки пока не готовы к матчам высокого уровня.

«На мой взгляд, они пока не готовы к большим матчам, всему своё время, но, с другой стороны, такие встречи очень полезны. Я думаю, если они в своих матчах выиграют хотя бы по сету, это уже будет очень хорошо. Посмотрим, как они будут выглядеть на фоне лучших игроков мира, смогут ли они заявить о себе, но пока на победу, я считаю, шансов немного, соперницы у них грозные», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Обеим теннисисткам по 16 лет. Андреева занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Корнеева расположилась на 179-м месте в рейтинге WTA. Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Андреева сыграет с Онс Жабер (Тунис), а Корнеева с Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).