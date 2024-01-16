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Каролина Возняцки — Мария Тимофеева: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало

Каролина Возняцки — Мария Тимофеева: где смотреть матч Australian Open, во сколько начало
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17 и 18 января в Мельбурне (Австралия) пройдут матчи второго круга Australian Open — 2024 среди женщин. В нём примут участие 64 теннисистки.

В матче второго круга Australian Open сойдутся бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки и российская теннисистка Мария Тимофеева (170-я ракетка мира). Начало встречи запланировано на 3:00 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории России недоступны.

Australian Open (ж). 2-й круг
17 января 2024, среда. 03:00 МСК
Каролина Возняцки
252
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Не начался
1 2 3
         
         
Мария Тимофеева
170
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева

Australian Open — 2024 проходит с 14 по 28 января 2024 года в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. Среди женщин в 2023 году титул завоевала представительница Беларуси Арина Соболенко.

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