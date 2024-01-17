Камилла Рахимова вылетела с Australian Open – 2024, проиграв Диан Парри
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90-я ракетка мира Камилла Рахимова не смогла выйти в третий круг теннисного турнира Australian Open – 2024 в Мельбурне (Австралия), проиграв Диан Парри.
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