Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Камилла Рахимова вылетела с Australian Open – 2024, проиграв Диан Парри

Камилла Рахимова вылетела с Australian Open – 2024, проиграв Диан Парри
Комментарии

90-я ракетка мира Камилла Рахимова не смогла выйти в третий круг теннисного турнира Australian Open – 2024 в Мельбурне (Австралия), проиграв Диан Парри.

Новость дополняется...

Australian Open (ж). 2-й круг
17 января 2024, среда. 06:25 МСК
Камилла Рахимова
90
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Диан Парри
72
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android