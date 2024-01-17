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«Вау, невероятно». Португальский журналист — о победе 16-летней Андреевой над Жабер

«Вау, невероятно». Португальский журналист — о победе 16-летней Андреевой над Жабер
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Известный португальский журналист Жозе Моргадо прокомментировал победу 47-й ракетки мира 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой над шестой ракеткой мира тунисской спортсменкой Онс Жабер в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Вау. 16-летняя Мирра Андреева разгромила шестую ракетку мира и своего кумира Онс Жабер со счётом 6:0, 6:2 и вышла в третий круг за 54 минуты. Самая крупная победа в её карьере. Это невероятно», — написал Моргадо на своей странице в социальных сетях.

В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне Андреева встретится с французской теннисисткой Диан Парри, занимающей 72-е место в мировом рейтинге. Женский турнир продлится до 27 января.

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