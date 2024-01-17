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Australian Open — 2024: сенсационные победы Мирры Андреевой и Марии Тимофеевой над Жабер и Возняцки, реакция

«Звезда родилась!» Бурная реакция на сенсационные победы юных Андреевой и Тимофеевой на AO
Александр Насонов
Мирра Андреева
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Громкие успехи 16-летней Мирры и 20-летней Марии не остались незамеченными.

В первых матчах второго круга Australian Open — 2024 российские болельщики получили сразу два повода порадоваться за своих соотечественниц. Сперва действующая финалистка юниорского Australian Open Мирра Андреева в блестящем стиле разгромила трёхкратную финалистку ТБШ, шестую сеяную Онс Жабер. 16-летняя россиянка отдала опытнейшей сопернице лишь два гейма, обыграв её менее чем за час, — 6:0, 6:2. И в соцсетях теперь масса восторженных отзывов об Андреевой — ещё бы, после такой-то громкой победы!

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«Звезда родилась», — так отреагировали в пресс-службе Australian Open.

«Мирра Андреева ХОРОША… Ей только 16, следите за ней!» — посоветовала легендарная Крис Эверт.

«Вау. 16-летняя Мирра Андреева уничтожила шестую ракетку мира и своего кумира. 54 минуты. Крупнейшая победа в её карьере», — написал журналист Жозе Моргадо.

«Исторический момент. Мирра Андреева победила Онс Жабер в двух сетах», — признали в пресс-службе US Open.

«Невероятно. 16-летняя Мирра Андреева обыграла Онс Жабер всего за 55 минут», — отметили в Relevant Tennis.

«Доминирующее выступление от Мирры Андреевой», — так охарактеризовали выступление 16-летней теннисистки в Tennis Channel.

«Мирра Андреева может стать следующей звездой», — предположили в пресс-службе «Ролан Гаррос».

«Убивает на корте и за его пределами», — написала бывшая теннисистка Лаура Робсон, комментируя забавную реплику Андреевой. Мирра, давая интервью на корте после матча, сказала тогда: «Чувствую, я стала более зрелой». Интервьюер сказала, мол, тебе только 16. Теннисистка не растерялась: «Ну, год назад мне было 15».

Мирра Андреева после победы над Онс Жабер на Australian Open — 2024

Мирра Андреева после победы над Онс Жабер на Australian Open — 2024

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

«Самое лучшее в 16 лет — это отсутствие страха. У тебя нет сомнений. Просто выходишь на корт и играешь как можно лучше. Не думаешь ни о чём другом. Это бесстрашие, которого, к сожалению, потом у тебя больше никогда не будет!» — приводит слова бывшей первой ракетки мира Динары Сафиной Tennis.com.

«Сеяные россиянки, может, и вылетают, но молодёжь выступает очень сильно», — заметил журналист Крис Голдсмит.

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«Россиянка не допускает ошибок и не проявляет благоговейного страха», — отмечается в материале Ubitennis.

Не оставили без внимания и победу 20-летней Марии Тимофеевой, одержавшей волевую победу над чемпионкой AO-2018 Каролиной Возняцки. Тимофеева уступала 1:6, 0:2, но нашла в себе силы отыграться.

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«Какой момент для Марии Тимофеевой! Квалифаер победила Возняцки», — написали в пресс-службе Australian Open.

«Вот это камбэк. Мария Тимофеева, проиграв сет, победила Каролину Возняцки!» — восхитились в пресс-службе US Open.

«Мария впервые в сетке ТБШ. Она проигрывала 1:6, 0:2. Сотворить камбэк против такой чемпионки, как Возняцки, — этим можно гордиться», — констатировали в The Tennis Letter.

«Все прогнозы были на стороне бывшей первой ракетки мира и чемпионки Мельбурна 2018 года. Датчанка начала с брейка в третьей партии, но Тимофеева была лучше — не только в части физики, но и в теннисе как таковом.

Россиянка сразу же отыграла брейк и в итоге выиграла последние шесть геймов», — отмечается в материале Ubitennis.

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