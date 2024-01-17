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Павел Котов не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Павел Котов не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии
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65-й ракетка мира российский теннисист Павел Котов потерпел поражение в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. Соперником россиянина был итальянский спортсмен Флавио Коболли (100-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 6:2 в пользу представителя Италии.

Продолжительность матча составила 3 часа 16 минут. Коболли пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Котова два эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем раунде соревнований в Австралии Коболли встретится с 10-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором. Australian Open — 2024 завершится 28 января.

Australian Open (м). 2-й круг
17 января 2024, среда. 06:25 МСК
Павел Котов
65
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		3 7 2
7 		6 5 6
             
Флавио Коболли
100
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
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