Хачанов обыграл Ковачевича и вышел в третий раунд Australian Open
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Сегодня, 17 января, состоялся матч второго раунда турнира Australian Open — 2024 в Мельбурне (Австралия). Американский теннисист Александр Ковачевич встретился на корте с российским теннисистом и серебряным призёром Олимпийских игр — 2020 Кареном Хачановым. Матч завершился в пользу Хачанова со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.
Матч продолжался 2 часа 30 минут.
Напомним, 15-й номер посева Хачанов и победитель квалификации Ковачевич встретились на корте впервые.
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