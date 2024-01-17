Хачанов обыграл Ковачевича и вышел в третий раунд Australian Open

Сегодня, 17 января, состоялся матч второго раунда турнира Australian Open — 2024 в Мельбурне (Австралия). Американский теннисист Александр Ковачевич встретился на корте с российским теннисистом и серебряным призёром Олимпийских игр — 2020 Кареном Хачановым. Матч завершился в пользу Хачанова со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 30 минут.

Напомним, 15-й номер посева Хачанов и победитель квалификации Ковачевич встретились на корте впервые.