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Хачанов обыграл Ковачевича и вышел в третий раунд Australian Open

Хачанов обыграл Ковачевича и вышел в третий раунд Australian Open
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Сегодня, 17 января, состоялся матч второго раунда турнира Australian Open — 2024 в Мельбурне (Австралия). Американский теннисист Александр Ковачевич встретился на корте с российским теннисистом и серебряным призёром Олимпийских игр — 2020 Кареном Хачановым. Матч завершился в пользу Хачанова со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 30 минут.

Напомним, 15-й номер посева Хачанов и победитель квалификации Ковачевич встретились на корте впервые.

Australian Open (м). 2-й круг
17 января 2024, среда. 08:00 МСК
Александр Ковачевич
101
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 6 3
6 		6 4 6
             
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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