Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева: после матча Жабер подошла ко мне и пожелала удачи. Она очень милая

Андреева: после матча Жабер подошла ко мне и пожелала удачи. Она очень милая
Аудио-версия:
Комментарии

47-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после победы в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 поделилась мнением о шестой ракетке мира представительнице Туниса Онс Жабер.

«Меня вдохновляет в Онс то, что она никогда не меняется. Какая она на корте, такая же и за его пределами. Она очень милая. После матча Онс подошла ко мне и пожелала удачи. Я просто знаю, что она такая, какая есть, и она никогда не поменяется. Вот что мне в ней нравится», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Напомним, Андреева обыграла Жабер со счётом 6:0, 6:2. В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне Андреева встретится с французской теннисисткой Диан Парри, занимающей 72-е место в мировом рейтинге.

Материалы по теме
Безумие! Андреева с «баранкой» и мощным рекордом разгромила на АО-2024 шестую ракетку мира
Безумие! Андреева с «баранкой» и мощным рекордом разгромила на АО-2024 шестую ракетку мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android