Андреева: после матча Жабер подошла ко мне и пожелала удачи. Она очень милая

47-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после победы в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 поделилась мнением о шестой ракетке мира представительнице Туниса Онс Жабер.

«Меня вдохновляет в Онс то, что она никогда не меняется. Какая она на корте, такая же и за его пределами. Она очень милая. После матча Онс подошла ко мне и пожелала удачи. Я просто знаю, что она такая, какая есть, и она никогда не поменяется. Вот что мне в ней нравится», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Напомним, Андреева обыграла Жабер со счётом 6:0, 6:2. В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне Андреева встретится с французской теннисисткой Диан Парри, занимающей 72-е место в мировом рейтинге.