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Открытый чемпионат Австралии – 2024, Мирра Андреева обыграла Онс Жабер, с кем сыграет дальше, турнирные расклады

Безумие! Андреева с «баранкой» и мощным рекордом разгромила на АО-2024 шестую ракетку мира
Сергей Емельянов
Мирра Андреева
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16-летняя россиянка катком прошлась по Онс Жабер, впервые в карьере выйдя в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Дебютное выступление на взрослом Australian Open восходящая звезда российского и мирового тенниса 16-летняя Мирра Андреева начала с убедительной победы над американкой Бернардой Перой – 7:5, 6:2. Этот успех вывел россиянку во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2024 на одну из её самых любимых теннисисток шестую ракетку мира Онс Жабер, которая в своём стартовом матче в Мельбурне не оставила шансов пробившейся из квалификации украинке Юлии Стародубцевой – 6:3, 6:1.

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Первый сет обернулся для Мирры поистине потрясающей историей. Совсем юная россиянка вошла в игру без малейшего намёка на нервное напряжение, тогда как её куда более опытная и титулованная оппонентка начала грешить ошибками едва ли не с первого розыгрыша. За считанные минуты Андреевой удалось оформить два брейка, благодаря чему она захватила очень комфортное преимущество – 3:0.

Обескураженная Жабер никак не могла поднять свой уровень тенниса хоть на какой-нибудь более-менее приемлемый уровень, чем продолжала пользоваться россиянка. Поймав кураж, Мирра вновь и вновь выполняла один удар навылет за другим, заодно продолжая стабильно собирать невынужденные ошибки шестой ракетки мира.

Самый сложный гейм в первом сете Мирре пришлось пережить уже при счёте 5:0 в её пользу, когда российская спортсменка подавала сет. Лишь тогда Жабер показала первые признаки жизни, заставив Андрееву уходить с 0:30. Мирра блестяще справилась с этой задачей, выиграла четыре розыгрыша кряду и отвесила «баранку» трёхкратной финалистке турниров «Большого шлема» — 6:0.

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В стартовой партии россиянка показала запредельный уровень тенниса, стараясь играть разнообразно, в том числе используя выходы к сетке и демонстрируя укороченные удары. 29-летняя Жабер за весь сет же смогла отметиться лишь восемью выигранными розыгрышами.

Неудивительно, что вся партия оказалась сыграна всего за 20 минут! Этот результат позволил Мирре в очередной раз войти в историю мирового тенниса. В возрасте 16 лет и 263 дней она стала самой молодой теннисисткой в «Открытой эре», которой удалось со счётом 6:0 выиграть стартовый сет в матче турнира «Большого шлема» у сеяной в топ-10.

Australian Open (ж). 2-й круг
17 января 2024, среда. 04:15 МСК
Онс Жабер
6
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
47
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В перерыве оперативно исправить ситуацию на корте пытались из бокса Жабер. В паузе тунисский теннисный тренер Исам Джелали пытался настроить Онс на продолжение борьбы, и на какой-то очень короткий момент его наставления даже сработали. Онс сразу же выиграла свой первый гейм в матче, впервые в игре удержав собственную подачу. 29-летняя теннисистка даже пыталась завести себя победным взмахом кулака.

Но Андреева не растерялась, а продолжила методично и упорно навязывать номинальной фаворитке свою волю. Уже в следующем гейме на приёме Мирра оформила очередной брейк, а затем подтвердила добытое преимущество, в свою очередь сумев уйти с брейк-пойнта – 3:1.

Такой поворот событий окончательно демотивировал двукратную финалистку «Уимблдона» (2022, 2023) и финалистку Открытого чемпионата США (2022). В пятом гейме Онс сначала наошибалась с задней линии, а затем на втором брейковом мяче допустила грубейшую ошибку у сетки, сорвав укороченный удар. Мирра сделала второй брейк в партии, поведя 4:1. И теперь главной задачей для юной россиянки было удержать хладнокровное состояние и не выпустить матч из-под контроля.

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Уроженка Красноярска выстояла и с блеском довела встречу до одной из самых ярких побед в своей карьере! Затратив какие-то 54 минуты и проиграв лишь два (!) гейма, Андреева оформила выдающуюся победу над Жабер – 6:0, 6:2. На дебютном в жизни взрослом Australian Open Андреева сходу вышла в третий круг, сумев раскрыть себе сетку. В следующем раунде Мирра сыграет с победительницей матча между Камиллой Рахимовой и Диан Парри.

Турнирная сетка Australian Open — 2024

«В первом сете показала потрясающий теннис. Честно, не ожидала от себя такого. Мне просто хотелось выйти на этот корт, насладиться теннисом, насладиться моментом. И я это сделала Мне всё ещё только 16, а в прошлом году было 15, и я думаю, что на корте многие вещи теперь выполняю лучше», — сказала счастливая Андреева после победы над своим кумиром.

Кстати, благодаря выходу в третий круг АО-2024 Мирра обеспечила себе серьёзный подъём в рейтинге WTA. Предварительно она будет 34-й ракеткой мира (сейчас 47-я). Но её аппетиты на этом точно не ограничиваются!

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