Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева: решила придержать дропшоты с Жабер, но потом пустила в ход под влиянием момента

Андреева: решила придержать дропшоты с Жабер, но потом пустила в ход под влиянием момента
Комментарии

47-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о подготовке к матчу второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 с шестой ракеткой мира тунисской спортсменкой Онс Жабер. Андреева обыграла Жабер со счётом 6:0, 6:2.

«Пожалуй, это был мой лучший матч. Я готовилась к этому матчу и знала, что Онс будет часто бить резаные и укороченные. Я со вчерашнего дня работала над этим. Я и сама неплохо бью укороченные, решила, что сначала придержу их, потому что у неё они лучше получаются, и попробую обыграть её с задней линии. А потом под влиянием момента решила пустить в ход дропшоты. Всё равно думаю, что у неё они получаются лучше, но я это подтяну (улыбается)», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Звезда родилась!» Бурная реакция на сенсационные победы юных Андреевой и Тимофеевой на AO
«Звезда родилась!» Бурная реакция на сенсационные победы юных Андреевой и Тимофеевой на AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android