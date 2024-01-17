Андреева: решила придержать дропшоты с Жабер, но потом пустила в ход под влиянием момента

47-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о подготовке к матчу второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 с шестой ракеткой мира тунисской спортсменкой Онс Жабер. Андреева обыграла Жабер со счётом 6:0, 6:2.

«Пожалуй, это был мой лучший матч. Я готовилась к этому матчу и знала, что Онс будет часто бить резаные и укороченные. Я со вчерашнего дня работала над этим. Я и сама неплохо бью укороченные, решила, что сначала придержу их, потому что у неё они лучше получаются, и попробую обыграть её с задней линии. А потом под влиянием момента решила пустить в ход дропшоты. Всё равно думаю, что у неё они получаются лучше, но я это подтяну (улыбается)», — сказала Андреева на пресс-конференции.