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Мирра Андреева: если будет шанс, с радостью поеду на Олимпиаду в Париже

Мирра Андреева: если будет шанс, с радостью поеду на Олимпиаду в Париже
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47-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после победы над шестой ракеткой мира тунисской спортсменкой Онс Жабер во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне высказалась о возможном выступлении на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Интересно было бы поехать на Олимпиаду в Париже? Возможно. Не знаю, поеду ли я, но если будет шанс, то я с радостью. На этом турнире я тоже мечтаю сыграть. Но посмотрим. Пока не знаю», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Напомним, в следующем раунде Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне Мирра Андреева встретится с французской теннисисткой Диан Парри, занимающей 72-е место в мировом рейтинге.

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