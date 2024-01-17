«До сих пор не нравится химия». 16-летняя Андреева — после сенсационной победы над Жабер

16-летняя Мирра Андреева продолжает сверкать – во втором круге Australian Open прошлогодняя финалистка юниорского турнира разгромила шестую ракетку мира Онс Жабер. На пресс-конференции её спрашивали о нервах от игры против своего кумира, о школе и желании сыграть на Олимпиаде в Париже.

«Сказала себе — надо хвататься за шанс и выигрывать. И выиграла»

— Мирра, как ощущения?

— Рада, что сыграла с Онс, это было моей мечтой, потому что мне очень нравится, как она играет. Она меня вдохновляет, так что этот матч многое значит для меня.

— Что вас вдохновляет в Онс?

— Не знаю, как она ведёт себя на корте и за его пределами. Она очень милая. После матча она ко мне подошла и пожелала удачи. Она такая, какая есть, и никогда не меняется. Мне это в ней нравится.

Мирра Андреева и Онс Жабер после матча Фото: Daniel Pockett/Getty Images

— Это лучший матч, что вы когда-либо играли? И второй вопрос, в прошлом году вы жаловались нам на химию. До сих пор делаете домашнюю работу? Какие у вас сейчас предметы?

— Пожалуй, это был лучший матч. Не ожидала, что так хорошо сыграю в первом сете. Второй сет тоже был неплохим, так что это был потрясающий матч. Очень довольна тем, какой уровень показала.

По школе, мне до сих пор не нравится химия. До сих пор очень много учёбы. Занятия начались два дня назад, приходится учиться.

— Это ваш второй матч на «Род Лэйвере». Насколько прошлогоднее поражение в юниорском финале добавило вам мотивации?

— Я была очень расстроена, когда проиграла финал. Ни о чём другом и думать не могла, неделю ещё всё прокручивала матч в голове, думала о том, что можно было бы изменить. А после того, как высказала все претензии к себе, забыла о нём. Решила двигаться дальше. Это не самое важное поражение в моей жизни. Уверена, будет много атакующих матчей, в которых я буду уступать и проиграю. Надеюсь, этого не будет, но, думаю, будет, это ведь теннис.

Так что я просто пошла дальше. Сегодня, увидев, что буду играть на «Род Лэйвере», сказала себе, что в этот раз надо хвататься за шанс и впервые выиграть на большом корте. И выиграла.

— Как вы ментально готовились к встрече с кумиром? Нервничали больше, чем обычно? Казалось, что всё это нереально?

— Да, очень нервничала перед матчем, но увидела, что и она тоже нервничает. Это мне помогло, ведь не только я была на нервах. Решила, что буду просто получать удовольствие, ведь это «Род Лэйвер», и я играю с такой соперницей. Решила, что буду просто играть. Думаю, сыграла нормально (улыбается).

«Если будет шанс поехать в Париж, я с радостью. Олимпиада — моя мечта»

— В конце прошлого года вы провели много выставочных матчей. Насколько вам это помогло? Не только сами матчи, но и вообще, побыть рядом с топ-игроками в Дубае? Учитывая, что вы по возрасту не можете играть так же много, как другие.

— Да, такие правила, но их нельзя нарушать. В прошлом году мы решили взять больше выставочных турниров, побольше поиграть. Меня пригласили в Мировой теннисной лиге. Сначала я не хотела ехать, думала, никто не захочет брать меня в команду из-за возраста и отсутствия опыта. В первый день я проиграла и в одиночном, и в парном разряде. Думала – и зачем меня пригласили? Было очень грустно, но потом я сказала себе, что раз меня пригласили, то, может, я не так уж и плохо играю, и они хотят посмотреть мой уровень на корте. Я решила всё отпустить, на второй день мы выиграли в паре с Софией и, кажется, проиграли в миксте с Андреем. После этого мне уже не терпелось играть дальше. Атмосфера в команде была потрясающей, мне очень понравилось. Надеюсь, в следующем году будет шанс вернуться туда.

— Обычно Онс – королева дропшотов, но сегодня вы много классных дропшотов сделали.

— Да, я готовилась к этому матчу и знала, что она будет часто бить резаные и укороченные. Я со вчерашнего дня работала над этим. Я и сама неплохо бью укороченные, решила, что сначала придержу их, потому что у неё они лучше получаются, и попробую обыграть её с задней линии. А потом под влиянием момента решила пустить в ход дропшоты. Всё равно думаю, что у неё они получаются лучше, но я это подтяну (улыбается).

— Вам было бы интересно поехать на Олимпиаду в Париж, если будет такая возможность?

— Возможно. Не знаю, поеду ли я, но если будет шанс, то я с радостью. На этом турнире я тоже мечтаю сыграть. Но посмотрим. Пока не знаю.

— Что делаете и говорите себе, чтобы не забегать вперёд, не думать о рейтингах, победах, турнирах, о том, чего вы можете добиться, учитывая, чего вы уже добились в 16?

— Просто стараюсь не думать о таком. Не думаю, что добилась чего-то невероятного, на это у меня ещё есть время. Иногда могу накручивать себя, лёжа в кровати, но на следующее утро всё в порядке.

Мне же 16, зачем думать о рейтингах? Я поднимаюсь, так что цель – подниматься дальше. Может, на чуть-чуть, но всё равно подняться. Не знаю. Просто стараюсь не думать об этом, думать только о теннисе.