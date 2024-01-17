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Андреева: не считаю, что добилась чего-то невероятного. Мне 16, зачем думать о рейтингах?

Андреева: не считаю, что добилась чего-то невероятного. Мне 16, зачем думать о рейтингах?
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47-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после победы над шестой ракеткой мира тунисской спортсменкой Онс Жабер во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне рассказала об отношении к рейтингам. Благодаря этой победе россиянка поднялась на 34-е место в предварительном рейтинге.

«Просто стараюсь не думать о рейтингах. Не считаю, что добилась чего-то невероятного, на это у меня ещё есть время. Иногда могу накручивать себя, лёжа в кровати, но на следующее утро всё в порядке. Мне же 16, зачем думать о рейтингах? Я поднимаюсь, так что цель – подниматься дальше. Может, на чуть-чуть, но всё равно подняться. Не знаю. Просто стараюсь не думать об этом, думать только о теннисе», — сказала Андреева на пресс-конференции.

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