Андреева: не считаю, что добилась чего-то невероятного. Мне 16, зачем думать о рейтингах?

47-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после победы над шестой ракеткой мира тунисской спортсменкой Онс Жабер во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне рассказала об отношении к рейтингам. Благодаря этой победе россиянка поднялась на 34-е место в предварительном рейтинге.

«Просто стараюсь не думать о рейтингах. Не считаю, что добилась чего-то невероятного, на это у меня ещё есть время. Иногда могу накручивать себя, лёжа в кровати, но на следующее утро всё в порядке. Мне же 16, зачем думать о рейтингах? Я поднимаюсь, так что цель – подниматься дальше. Может, на чуть-чуть, но всё равно подняться. Не знаю. Просто стараюсь не думать об этом, думать только о теннисе», — сказала Андреева на пресс-конференции.