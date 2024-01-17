Джокович стал вторым после Надаля теннисистом, проведшим 200 матчей на харде
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Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сегодня проведёт свой 200-ый матч в рамках турниров Большого шлема на покрытии хард. Об этом сообщает OptaAce.
Джокович станет вторым игроком в мире в Открытой эре, который сыграл 200 матчей в турнирах Большого шлема с этим покрытием.
Напомним, сегодня первый номер посева Новак Джокович из Сербии встретится с Алексеем Попыриным, представляющим Австралию. Это будет второй раунд Australian Open-2024 в Мельбурне (Австралия).
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