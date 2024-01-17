Камельзон: уровень игры Андреевой соответствует лучшей десятке мира

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон высказался об игровом уровне 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Я знаю Мирру с самых малых лет. В своё время они с отцом уехали в Прагу, где она делала свои первые шаги. Я приезжал туда со своими ребятами, где мы играли турнир. Она игрок смешанного воспитания: чешского, польского и, конечно, советского. На том уровне она была очень развита. Мирра вся отдалась этому виду спорта.

Её отец был фантастически заряжен. Я был у них дома и сказал её отцу, что Мирру надо развивать, беречь, и она будет играть. Другое дело, что сейчас можно можно приближаться к десятке. Наконец, она поймала десяточницу в лице Жабер. Это закономерный результат, потому что уровень игры Андреевой соответствует лучшей десятке мира. Если она ещё поработает и её команда найдёт пути, то Мирра станет одной из лучшей российских спортсменок», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.