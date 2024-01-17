Камельзон: Хачанов — наша надежда. Ему нужно залететь в десятку рейтинга

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон высказался о перспективах 15-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова на возвращение в топ-10 мирового рейтинга.

«Карен — наша надежда. Я иногда порол его, когда он выбыл из десятки. С такими кондициями, подачей и опытом игры на сегодняшней день он должен быть в десятке. Я ему говорю, что нужно сначала снова залететь в десятку, а потом уже догонять Медведева с Рублёвым. Если его команда не поставит такую задачу, то мне будет очень жаль», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее Хачанов обыграл американца Александра Ковачевича во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2024.