Хачанов с 22 эйсами в 3-м круге AO. Ещё одна молодая россиянка устроила разгром сопернице

В среду, 17 января, на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне стартовали матчи второго раунда в мужском и в женском одиночных разрядах. Одним из участников встреч, поставленных первым запуском, стал 65-я ракетка мира Павел Котов. В соперниках у него оказался итальянский квалифаер Флавио Коболли, замыкающий первую сотню рейтинга ATP.

Коболли первым добился брейка (3:1), но Котов отыгрался, после чего сравнял счёт — 4:4. Дело вроде бы шло к тай-брейку, но россиянин, подавая при 5:6 не в свою пользу, отдал гейм с 30:0, а вместе с ним и сет — 7:5 в пользу соперника. Во второй партии всё решил единственный брейк в восьмом гейме, после которого итальянец повёл 5:3, а затем подал на сет — 6:3.

В начале третьей партии теннисисты обменялись брейками. Концовка на сей раз осталась за Котовым: после 5:5 он взял свой гейм, а потом успешно отработал на приёме — 7:5. Но четвёртый сет оказался в этой игре последним. Коболли, оформив брейк в третьем гейме, впоследствии спас три брейк-пойнта и не позволил оппоненту восстановить равновесие. Под занавес встречи Флавио ещё раз взял подачу Павла и подал на матч — 7:5, 6:3, 5:7, 6:2 за 3 часа 16 минут.

Карен Хачанов, 15-й сеяный, сражался с квалифаером из США Александром Ковачевичем, 101-й ракеткой мира. В первом сете Ковачевич неожиданно повёл 3:0 с брейком, затем 4:1. В шестом гейме Хачанов ушёл с двойного брейк-пойнта, не позволив сопернику сделать счёт 5:1 — получилось 4:2. После этого россиянин отыграл брейк, сравнял счёт, вышел вперёд и добился победы в партии, выиграв в итоге пять геймов подряд, — 6:4. В последних трёх геймах Карен проиграл только одно очко.

Во втором сете Хачанов уже в третьем гейме забрал подачу оппонента, после чего удержал преимущество, уйдя с трёх брейк-пойнтов, — 3:1. А при 5:3 Карен принял на партию, хотя начался этот гейм с 40:0 на подаче соперника, — 6:3. В третьем сете россиянин лишь раз, в пятом гейме, проиграл свою подачу, но этого оказалось достаточно для того, чтобы партия осталась за американцем — 6:4.

Более того, в четвёртом сете Хачанов также первым отдал свой гейм, но в шестом гейме ответил брейком — 3:3. После этого Карен дожал соперника, отдав лишь одно очко в следующих трёх геймах, и одержал победу — 6:4, 6:3, 4:6, 6:3 за 2 часа 31 минуту. Как и в первом сете, в четвёртой партии российский теннисист выиграл пять геймов подряд. И продемонстрировал впечатляющую статистику: 22 эйса — и ни одной двойной ошибки!

В третьем раунде Карен Хачанов сыграет либо с американцем Фрэнсисом Тиафо (17), либо с чехом Томашем Махачем.

В женской сетке состоялось противостояние с участием 20-летней Марии Тимофеевой, которая, будучи квалифаером, впервые пробилась в основную сетку ТБШ, и чемпионки AO-2018 Каролины Возняцки, выступавшей по уайлд-кард. Кроме того, 16-летняя Мирра Андреева, действующая финалистка юниорского Australian Open, провела матч с шестой сеяной Онс Жабер. Обе наши юные теннисистки добились впечатляющих побед. Подробнее о них читайте в отдельных материалах.

22-летняя Камилла Рахимова, занимающая 90-е место в рейтинге WTA, вышла на корт с 72-м номером мировой классификации француженкой Диан Парри, которая на год младше. Рахимова уже в первом гейме спасла шесть брейк-пойнтов, а во втором взяла чужую подачу с четвёртого брейк-пойнта и повела 2:0. В середине сета Парри отыграла брейк, а при 5:5 во второй раз забрала подачу соперницы. У россиянки была возможность довести дело до тай-брейка, но она упустила два брейк-пойнта. Француженка же реализовала второй сетбол — 7:5.

Во второй партии у Камиллы уже не было реальных шансов. Она ни разу не выходила на брейк-пойнты. А Диан, дважды взяв её подачу, зафиксировала победу — 7:5, 6:2 за 1 час 45 минут.

В третьем раунде Открытого чемпионата Австралии Парри сыграет с Андреевой.

21-летняя квалифаер Анастасия Захарова, дебютировавшая в основной сетке ТБШ, сражалась с Каей Юван из Словении. Захарова владела подавляющим преимуществом и менее чем за час одержала победу. Особенно хороша была россиянка в первой партии, в которой у её соперницы не было ни одного брейк-пойнта. Проиграв первый гейм, на чужой подаче, Анастасия затем повесила скрытую «баранку» — 6:1 всего за 23 минуты.

Во втором сете ключевым стал пятый гейм. Захарова уже вела 3:1 и спасла единственный за весь матч брейк-пойнт. После этого Анастасия под ноль забрала ещё два гейма — 6:1, 6:1 всего за 51 минуту.

В третьем раунде Захарова, которой завтра, 18 января, исполнится 22 года, сыграет с победительницей противостояния Каролин Гарсия (Франция, 16) — Магдалена Френх (Польша).

Действующая чемпионка юниорского Australian Open 16-летняя Алина Корнеева играла с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей, 10-м номером посева. Корнеева дебютировала на Центральном корте Рода Лэйвера. Их встречу перенесли с соседнего корта поменьше, так как из-за дождя расписание сдвинулось, а главная арена под крышей пустовала после дневной сессии.

По счёту может показаться, что матч для бразильянки получился простым, но Корнеева проснулась во второй партии, стала меньше ошибаться и имела три брейк-пойнта, которые могли перевернуть матч – и которые она не реализовала.

Уже на старте встречи, в четвёртом гейме, Хаддад-Майя повела: сначала Беатрис остро приняла подачу Алины, затем россиянка кинула дропшот в аут, а после вновь ошиблась при переводе с форхенда по линии – и 1:3. В середине партии 16-летняя Корнеева совсем потеряла первую (65% попадания и 47% реализации), посыпались и ошибки, так что приём в угол Хаддад-Майи и активная игра у сетки принесли бразильянке ещё один брейк – 5:1. Алина раз за разом ошибалась на приёме и даже не могла завязать розыгрыш на задней, так что, настреляв 17 невынужденных против шести у соперницы, отдала стартовую партию – 1:6.

Алина Корнеева на Australian Open — 2024 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Продолжила сорить анфорсами Корнеева и во втором сете, проиграв гейм под ноль: за двойной последовали прострел по линии в коридор и два смачных бэкхенда в центр троса – 0:1. Тут же брейкануть не получилось, но игра Корнеевой преобразилась: силовой и плоский теннис россиянки наконец стал проблемой для Беатрис. Так, в самой затяжной перестрелке из 32 ударов на подаче бразильянки Алина оказалась сильнее, закрутив короткий уходящий справа кроссом. Но 12-минутный гейм стал решающим и остался в итоге за Беатрис, которая ушла с двойного брейк-пойнта и эйсом оформила матч – 6:2.

Корнеева покидает дебютный взрослый Australian Open почти в слезах, но явно с прицелом на основу «Ролан Гаррос». А Хаддад-Майя в третьем раунде сразится с Тимофеевой.

Финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова противостояла бывшей второй, а ныне 100-й ракетке мира Пауле Бадосе. Павлюченкова не лучшим образом вошла в игру, что и предопределило её поражение в первом сете. Подавая в первом гейме, она не взяла ни одного розыгрыша. В пятом гейме Бадоса с третьего брейк-пойнта ещё раз забрала чужую подачу и повела 4:1 с двумя брейками. В напряжённейшем шестом гейме, в котором шесть раз было «ровно», россиянка не реализовала ни одного из трёх брейк-пойнтов — 5:1 в пользу испанки. Подавая на сет при 5:2, Паула сумела спасти двойной брейк-пойнт — 6:2 за 38 минут.

Во второй партии соперницы взяли по два гейма на подаче (2:2), а затем Бадоса оформила, как оказалось, решающий брейк. На это у Павлюченковой, у которой в этом сете не было брейк-пойнтов, не нашлось ответа. Максимум, до чего добралась Анастасия на приёме, — «ровно» в восьмом гейме. А в девятом гейме Паула использовала второй матчбол на приёме — 6:2, 6:3 за 1 час 12 минут.

Также сегодня свои матчи проводят Андрей Рублёв и Элина Аванесян. За всеми событиями следите в лайве на «Чемпионате».