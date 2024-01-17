Камельзон: Рублёв наиболее грамотно подготовился к Australian Open, у него прекрасная игра

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон прокомментировал выступление пятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на Открытом чемпионате Австралии — 2024 в Мельбурне.

«Рублёв наиболее грамотно подготовился к Australian Open, как мне кажется. Андрей с каждым днём и победой становится лучше. У него прекрасная игра, большие скорости! Не очень хорошо, что в первой игре он задержался на пять сетов, потому что нагрузки на Australian Open очень большие. Но дальше по сетке идёт хорошо. Рублёв радует всех болельщиков», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Рублёв обыграл американского теннисиста Кристофера Юбэнкса.