Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Камельзон: Рублёв наиболее грамотно подготовился к Australian Open, у него прекрасная игра

Камельзон: Рублёв наиболее грамотно подготовился к Australian Open, у него прекрасная игра
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон прокомментировал выступление пятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на Открытом чемпионате Австралии — 2024 в Мельбурне.

«Рублёв наиболее грамотно подготовился к Australian Open, как мне кажется. Андрей с каждым днём и победой становится лучше. У него прекрасная игра, большие скорости! Не очень хорошо, что в первой игре он задержался на пять сетов, потому что нагрузки на Australian Open очень большие. Но дальше по сетке идёт хорошо. Рублёв радует всех болельщиков», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Рублёв обыграл американского теннисиста Кристофера Юбэнкса.

Материалы по теме
В трёх сетах и без нервов. Рублёв спокойно прошёл 35-ю ракетку мира во втором круге АО
В трёх сетах и без нервов. Рублёв спокойно прошёл 35-ю ракетку мира во втором круге АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android